«Пасуш де Феррейра» — «Тоттенхэм»: ставка Ивана Млечного на матч Лиги конференций

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч квалификации Лиги конференций «Пасуш де Феррейра» — «Тоттенхэм».



Ставка: победа «Пасуш де Феррейры» с форой (+1) за 1.95.



«Лига конференций — турнир с первого взгляда второсортных команд, но что мы видим… «Тоттенхэм». И играть «шпорам» предстоит в Португалии с местным клубом «Пасуш де Феррейра».



Сразу хочется сказать, что про «Пасуш» на европейской арене не слышно ничего очень давно. 7 лет команда не играла в еврокубках. Чего ожидать от этого коллектива, абсолютно неясно. Но в этой встрече скорее нужно отталкиваться от «Тоттенхэма», но о нём мы ещё поговорим. Португальцы — твёрдый середняк в своём чемпионате, но прошлый сезон провели достаточно хорошо, при этом их состав практически не поменялся. Смогли пройти в Кубке лиги «Жил Висенте», правда, в серии пенальти. Часто забивают, но так же часто и пропускают. И, наверное, это всё, что можно про них сказать.



А вот «Тоттенхэм» — совсем другая история. Тут можно разгуляться. Просто представим, раньше английские клубы плотно забивали на Лигу Европы и начинали активно принимать в ней участие только со стадии плей-офф и только если дела в АПЛ складываются плохо, для того чтобы попытаться выиграть турнир и оказаться на будущий год в Лиге чемпионов. Как «Тоттэнхэм» будет относиться к этому турниру, вообще нет ни малейшего представления. Смысла ноль, призовые копеечные, не думаю, что какие-то глобальные цели на этот турнир стоят.



Поэтому хочу предложить вам поверить в то, что «Пасуш» в первой встрече не проиграет. Вполне возможно, что и основной состав-то не полетит в Португалию, я уже и не говорю о какой-то мотивации. Мой прогноз: «Пасуш де Феррейра» с форой (+1)», — сказал Млечный.