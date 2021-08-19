«Трабзонспор» — «Рома»: прогноз Александра Аксёнова на игру Лиги конференций в Турции

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч плей-офф квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2021/2022 «Трабзонспор» — «Рома».



Ставка: ТБ 2.5 за 1.92.



«У «Ромы» впереди очень интересный сезон. Главным тренером там теперь работает Жозе Моуриньо, а значит, привлекать будут не только игровые нюансы, но и любая активность в исполнении легендарного португальца. Надо отметить, что Жозе очень здорово встретили в Риме, и это несмотря на то, что в последние годы Моуриньо вряд ли может похвастаться успехами в работе. Но, во-первых, с «Интером» у него в Италии очень получалось здорово, а, во-вторых, римские болельщики уверены, что именно с этим специалистом «Рома» вновь будет бороться за трофеи.



Первый из них — это Лига конференций и матчи квалификации с турецким «Трабзонспором». Турки уже прошли один раунд, переиграли шведский «Мольде», причём в первом матче было 3:3, и лишь во втором удалось победить 2:1. То есть пропущено и забито немало. Да и в первом туре чемпионата Турции «Трабзон» накидал пять голов в ворота соперника. Короче, турки много забивают, но и много пропускают. Подобная стилистика присуща и ранней «моуриньевской» «Роме». Потому поставлю на большое количество голов. Таким образом, мой прогноз на этот матч — тотал больше 2.5», — сказал Аксёнов.