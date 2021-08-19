«Шахтер» – «Маккаби»: прогноз Алдина Джидича на игру Лиги конференций в Казахстане

Бывший капитан «Шахтера» из Караганды Алдин Джидич дал прогноз на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Конференций УЕФА «Шахтер» – «Маккаби».



Ставка: победа «Шахтера» за 4.20.



«Явного фаворита в этой паре, на мой взгляд, нет. С «Маккаби» будут играть осторожно, больше обороняться. Думаю, эта тактика сработает также, как было с украинской командой. «Шахтеру» надо действовать так, как и играл, потому что это дает результат.



Что касается искусственного газона «Астана Арены», то он, конечно, будет в плюс хозяевам, которые проводят свои домашние матчи на таком стадионе. Можно сказать, что это единственное преимущество карагандинской команды. Если они будут играть в свою тактику – от обороны, на контратаках, то у них может что-то получиться.



Хозяевам с самого начала нужно действовать крайне аккуратно. «Маккаби» — опытная команда, которая много лет играет в еврокубках. Каждый год меняют исполнителей, приходят хорошие футболисты. Сила гостей в том, что это опытная команда, которая действует быстро – там есть очень хорошие футболисты, которые отлично владеют мячом и играют в одно-два касания.



Встреча будет, конечно же, тяжелой. Счет предсказать тяжело. Само собой, сердце хочет, чтобы «Шахта» выиграла. Думаю, что хозяева все равно победят со счетом 2:1, и надеюсь, что попадут в группу Лиги Конференций», — сказал Джидич.