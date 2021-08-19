КуПС – «Унион»: прогноз Алексея Андронова на матч раунда плей-офф Лиги конференций

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч КуПС – «Унион» в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2021/2022.
Ставка: победа КуПС с форой (+1.5) за 1.79.
«Матч команд, которых в России до недавнего времени вообще никто не знал. И «Унион» играл в низших дивизионах немецкого чемпионата. Про КуПС, наверное, знают только поклонники мини-футбола. Туда в свое время уезжали наши игроки — в 90-е.
Достаточно забавная ситуация. КуПС играет этот матч не дома, а в Хельсинки. Они уже, в принципе, пройдя «Ворсклу», очень многое доказали себе и своим болельщикам. Мне не кажется, что финны могут здесь развалиться. Во всяком случае, коэффициент 8,4 на их победу я не считаю справедливым.
Выбираю вариант «КуПС» с форой (+1,5) мяча» за 1,79. Мне кажется, он достаточно хорошо отвечает условиям, в которых матч будет проходить. Не думаю, что «Унион» в гостях сможет соперника разгромить. Если победа и будет, то минимальная», — сказал Андронов.
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