ЦСКА — «Ахмат»: где покажут, во сколько начало матча, какой канал
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21 августа состоится матч 5-го тура чемпионата России ЦСКА — «Ахмат». Начало встречи — в 16:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество хозяевам. Поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. Успех «Ахмата» оценён букмекерами коэффициентом 5.20. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.30.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата России ЦСКА — «Ахмат» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.86, на тотал меньше 2.5 гола дают 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.84, на пенальти — за 2.40.
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