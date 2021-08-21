«Уфа» — «Зенит»: где покажут, во сколько начало матча, какой канал

21 августа состоится матч 5-го тура чемпионата России «Уфа» — «Зенит». Начало встречи — в 18:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество гостям. Поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех «Уфы» оценён букмекерами коэффициентом 7.40. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.75.



Букмекеры уверены, что матч чемпионата России «Уфа» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.78, на тотал меньше 2.5 гола дают 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.72. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.92, на удаление — за 3.50.