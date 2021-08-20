«РБ Лейпциг» — «Штутгарт»: ставка Максима Калиниченко на матч Бундеслиги

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» – «Штутгарт».
Ставка: победа «Лейпцига» с форой (-1.5) за 2.25.
«Второй тур нового сезона немецкой Бундеслиги откроет игра «Лейпцига» и «Штутгарта». На первый взгляд, все, вроде бы, очевидно. Но на самом деле, «РБ» сейчас находится не в лучшем состоянии.
Если бы мы говорили об этом матче в прошлом сезоне, то «Лейпциг» считался бы очевидным фаворитом. Клуб в прошлом году сыграл роль «Боруссии» Дортмунд и стал тем противником, который трепал нервы «Баварии». Правда, мюнхенцы быстро оправились от проблем в начале года и снова досрочно победили в чемпионате. Однако «Лейпциг» все равно смог уверено финишировать на втором месте.
Однако в межсезонье этот клуб потерял пару своих звезд. Причем ушли не только игроки – «Бавария» переманила к себе молодого таланта из «РБ», тренера Юлиана Нагельсмана. Таким образом, сейчас это уже совсем не тот «Лейпциг», к которому мы только начали привыкать. И это клуб доказал в первом же туре, уступив «Майнцу» (0:1). В прошлом сезоне эта команда не имела бы больших проблем в подобной встрече.
Во втором туре в соперниках у «Лейпцига» команда чуть слабее – «Штутгарт». Он хотя и выиграл в первом туре у новичка чемпионата, «Гройтера Фюрта» (5:1), но все равно конкурентноспособным коллективом сейчас не является. Да, свое место примерно в середине таблицы «Штутгарт» должен забрать по итогу турнира. Но в матче с «Лейпцигом» он фаворитом явно не выглядит.
В общем, несмотря на все проблемы, я все равно склоняюсь к успеху «Лейпцига» в этом матче. Он все-таки не растерял еще полностью боевой настрой с прошлых лет. Именно в таких матчах «РБ» сейчас и обязан набирать очки», — сказал Калиниченко.
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