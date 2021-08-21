«Урал» — «Динамо»: где покажут матч в прямом эфире, когда начало, какой канал
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21 августа состоится матч 5-го тура чемпионата России «Урал» — «Динамо». Начало встречи — в 18:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество гостям. Поставить на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.93. Успех «Урала» оценён букмекерами коэффициентом 4.40. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.70.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата России «Урал» — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 2.10, на тотал меньше 2.5 гола дают 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.57. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.
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