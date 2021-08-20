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«Брест» — «ПСЖ»: прогноз Алексея Смирнова на матч Лиги 1

«Брест» — «ПСЖ»: прогноз Алексея Смирнова на матч Лиги 1
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Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 3-го тура сезона-2021/2022 Лиги 1 «Брест» — «ПСЖ».

Ставка: победа «Бреста» с форой (+2) за 1.85.

«В 2021 году эти команды встречались трижды: парижане одержали победу с общим счетом 8:0. Несмотря на это, мне хочется вцепиться в идею ставки в пользу «Бреста». Не могу проигнорировать факт старания «пиратов» и их огромной нацеленности на ворота. Забавно, что в трех предыдущих очных встречах они проигрывали, но при этом дважды превосходили коллектив Маурисио Почеттино по ударам в створ ворот.

В первых двух турах мы могли наблюдать две ничьи у «Бреста» и столько же побед у «ПСЖ», но если андердог текущего поединка проявил невероятный уровень мотивации и бился до последнего с «Лионом» и «Ренном», то фаворит чуть ли не прогулочным шагом зарабатывал шесть очков в матчах с «Труа» и «Страсбуром». Смею предположить, что при столкновении с крепкими по характеру хозяевами красно-синим может выйти боком их расслабленность. Предлагаю сделать ставку на Ф1(+2)», — сказал Смирнов.

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