«Бетис» — «Кадис»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Испании «Бетис» — «Кадис».
Ставка: победа «Бетиса» и ТБ 1.5 за 2.10.
«Бетис» в прошлом сезоне наконец-то порадовал своих болельщиков не только результатом, но и содержательной игрой. 38 туров команда провела на одном дыхании и добыла 17 побед и шестое итоговое место в турнирной таблице.
В Севилью прибыли три опытных новичка, которые наверняка сумеют усилить коллектив, который, к слову, в первом туре на выезде сыграл вничью с «Мальоркой».
После 14 лет отсутствия в Примере «Кадис» порадовал успехами, при этом 12-е место, которое сохранило прописку в элитном турнире, могу считать успехом.
В состав «жёлто-синих» прибыло подкрепление из Южной Америки, которое крайне необходимо для будущих успешных выступлений. Первый матч принес ничью с «Леванте» и первый турнирный балл.
Как я и говорил выше, «бело-зелёные» часто не оправдывают ожидания руководства и фанатов, хотя по составу способны на большее, чем борьба за место в первой десятке.
На сегодняшний день «Кадис» уступает хозяевам по всем линиям. Лично я верю и жду первую победу от «бетикос» — команда очень перспективная и может «выстрелить» по результатам игрового года», — сказал Мостовой.
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