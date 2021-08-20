«Бетис» — «Кадис»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Испании «Бетис» — «Кадис».



Ставка: победа «Бетиса» и ТБ 1.5 за 2.10.

«Бетис» в прошлом сезоне наконец-то порадовал своих болельщиков не только результатом, но и содержательной игрой. 38 туров команда провела на одном дыхании и добыла 17 побед и шестое итоговое место в турнирной таблице.



В Севилью прибыли три опытных новичка, которые наверняка сумеют усилить коллектив, который, к слову, в первом туре на выезде сыграл вничью с «Мальоркой».



После 14 лет отсутствия в Примере «Кадис» порадовал успехами, при этом 12-е место, которое сохранило прописку в элитном турнире, могу считать успехом.



В состав «жёлто-синих» прибыло подкрепление из Южной Америки, которое крайне необходимо для будущих успешных выступлений. Первый матч принес ничью с «Леванте» и первый турнирный балл.



Как я и говорил выше, «бело-зелёные» часто не оправдывают ожидания руководства и фанатов, хотя по составу способны на большее, чем борьба за место в первой десятке.



На сегодняшний день «Кадис» уступает хозяевам по всем линиям. Лично я верю и жду первую победу от «бетикос» — команда очень перспективная и может «выстрелить» по результатам игрового года», — сказал Мостовой.