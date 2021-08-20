Россия — Франция: прогноз Александра Аксёнова на матч ЧЕ-2021 по волейболу

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч чемпионата Европы по волейболу среди женщин Россия — Франция.



Ставка: ТБ 143.5 за 1.87.



«Женская сборная России по волейболу отправилась на чемпионат Европы в обновлённом, можно сказать, почти молодёжном составе. Из опытных игроков есть только связующая Евгения Старцева — она была основной в Токио. Плюс на Евро сыграет Арина Федоровцева, которой всего семнадцать лет, но уже сейчас это основной игрок нашей национальной сборной. В общем, от токийского костяка почти никого не осталось, а это значит, что мы пока вообще не представляем, на что наша сборная в таком сочетании способна.



Тревога за результат есть, но на Олимпиаде тоже казалось, что в матчах с большими командами у россиянок не так много шансов. Однако были победы в играх с Китаем и США, отчего сборная России едва не добралась до первого места в группе. Так что сейчас говорить о каком-то результате, тем более в первом матче на чемпионате Европы, — это как гадать на кофейной гуще. Наш первый соперник — Франция, абсолютный аутсайдер, и россиянки победят. Но не думаю, что старт будет лёгким. Так что поставлю на длинное противостояние и тотал больше.



Таким образом, мой прогноз на этот матч — тотал больше 143.5», — сказал Аксёнов.