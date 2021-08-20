Россия — Франция: прогноз Александра Аксёнова на матч ЧЕ-2021 по волейболу

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч чемпионата Европы по волейболу среди женщин Россия — Франция.
Ставка: ТБ 143.5 за 1.87.
«Женская сборная России по волейболу отправилась на чемпионат Европы в обновлённом, можно сказать, почти молодёжном составе. Из опытных игроков есть только связующая Евгения Старцева — она была основной в Токио. Плюс на Евро сыграет Арина Федоровцева, которой всего семнадцать лет, но уже сейчас это основной игрок нашей национальной сборной. В общем, от токийского костяка почти никого не осталось, а это значит, что мы пока вообще не представляем, на что наша сборная в таком сочетании способна.
Тревога за результат есть, но на Олимпиаде тоже казалось, что в матчах с большими командами у россиянок не так много шансов. Однако были победы в играх с Китаем и США, отчего сборная России едва не добралась до первого места в группе. Так что сейчас говорить о каком-то результате, тем более в первом матче на чемпионате Европы, — это как гадать на кофейной гуще. Наш первый соперник — Франция, абсолютный аутсайдер, и россиянки победят. Но не думаю, что старт будет лёгким. Так что поставлю на длинное противостояние и тотал больше.
Таким образом, мой прогноз на этот матч — тотал больше 143.5», — сказал Аксёнов.
- 20 августа 2021
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 19 августа 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 18 августа 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:54
-
08:37
- 17 августа 2021
-
21:00