«Бетис» — «Кадис»: прогноз Алексея Смирнова на встречу 2-го тура Примеры

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 2-го тура сезона-2021/2022 Ла Лиги «Бетис» — «Кадис».



Ставка: ТБ 8.5 углового за 1.79.



«На старте испанской Примеры нынешние соперники уж точно не собирались показывать свой максимум, но обстоятельства заставили их выкладываться по полной программе. «Бетис» и «Кадис» после первых таймов оказались в роли догоняющих, но приложили усилия и закончили с одним и тем же счётом — 1:1.



Любопытно, что в прошлый раз эти команды сами создали себе проблемы весьма слабой игрой в первые 45 минут, показав одинаковую статистику с одним-единственным ударом мимо ворот. Полагаю, на этот раз Мануэль Пеллегрини и Альваро Сервера Диас позаботятся о том, чтобы их подопечные появились на поле с совершенно другим настроем.



Букмекеры считают зелёно-белых фаворитами, но жёлто-синие в прошлом сезоне продемонстрировали умение цепляться за результат при отсутствии преимущества. Я бы не рискнул ставить на победу хозяев, а вот ставку на общий тотал угловых ударов готов рассмотреть, ожидая от обоих клубов более агрессивной игры в нападении, чем была в минувшем туре», — сказал Смирнов.