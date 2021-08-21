«Арсенал» — «Спартак»: прогноз Александра Мостового на матч РПЛ

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Премьер-Лиги «Арсенал» — «Спартак».



Ставка: победа «Спартака» + тотал больше 2.5 гола за 2.14.

«Две победы в последних десяти матчах — именно такой итог у сегодняшних хозяев. «Пушкари» завершали минувшее первенство на 14-й позиции.



В конце турнира «Арсенал» проиграл четыре матча подряд, что и привело команду на расстояние в один балл от зоны вылета. Старт сезона не принёс Туле положительные эмоции, кроме успеха в игре с «Крыльями Советов», где самарцы потерпели минимальное поражение.



«Спартак» не удержался на вершине, но второе место добыл. Москвичи стартовали с поражения в Премьер-Лиге от «Рубина», следом за чем последовал вылет из Лиги чемпионов и фиаско от скромного «Нижнего Новгорода». Не без труда в последнем туре одолели «Урал».

Считаю, что по меркам Европы московской команде ещё рано тягаться с серьёзными соперниками, но в чемпионате России жду команду через 3-4 тура в лидерах. Думаю, что уже скоро определится круг лидеров, которые и будут вести борьбу за медали. В этой игре жду тяжёлую победу москвичей».