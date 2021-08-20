«Бетис» — «Кадис»: прогноз Дениса Наливайко на игру 2-го тура Примеры

Спортивный комментатор на Setanta Sports и «Телеспорте», специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 2-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Бетис» — «Кадис».



Ставка: ТМ 2.5 за 1.80.



«Второй тур Ла Лиги. В первом туре команды сыграли вничью. «Бетис» сыграл с «Мальоркой» (1:1), «Кадис» сыграл с «Леванте» (1:1). Футболисты «Кадиса» сумели сравнять счет на 97-й минуте. Им удалось организовать навал и затолкать мяч в ворота. «Леванте» в этой встрече было очень жалко, казалось, что они заслужили всё-таки увезти три очка.



Здесь можно сыграть либо тотал меньше 2.5, либо же обе команды забьют — нет. Мне кажется, что «Кадису» будет сложно вскрыть оборону «Бетиса». Может, удастся сделать это на контратаках, но уровень исполнителей не такой сильный. «Бетис» будет в этом матче фаворитом. Чистую победу команды я бы всё-таки не брал. В товарищеских матчах «Бетис» себя здорово проявил, но матч с «Мальоркой» настораживает. Играем тотал меньше 2.5 голов и обе команды забьют — нет», — сказал Наливайко.