«Уфа» — «Зенит»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата России по футболу

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России «Уфа» — «Зенит».



Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 1.89.

«Уфа» не без труда сохранилась на высшем уровне. Команда добыла шесть побед и семь мирных исходов, что принесло 25 очков и 13-е итоговое место в турнирной таблице. Новое первенство принесло два поражения подряд – от ЦСКА и «Динамо», следом хозяева набрали обороты и остановились пока на 11-й позиции.



Чемпион досрочно выиграл прошлое первенство. За четыре матча Санкт-Петербург добыл три победы и ничью, при этом 11 раз поражал ворота соперников.



В этой игре я вижу запредельную самоотдачу и самоотверженную борьбу от хозяев, но гости сильны индивидуально. Ожидаю очередную победу действующего чемпиона за счёт класса игроков».