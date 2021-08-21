«Уфа» — «Зенит»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата России по футболу

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России «Уфа» — «Зенит».
Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 1.89.
«Уфа» не без труда сохранилась на высшем уровне. Команда добыла шесть побед и семь мирных исходов, что принесло 25 очков и 13-е итоговое место в турнирной таблице. Новое первенство принесло два поражения подряд – от ЦСКА и «Динамо», следом хозяева набрали обороты и остановились пока на 11-й позиции.
Чемпион досрочно выиграл прошлое первенство. За четыре матча Санкт-Петербург добыл три победы и ничью, при этом 11 раз поражал ворота соперников.
В этой игре я вижу запредельную самоотдачу и самоотверженную борьбу от хозяев, но гости сильны индивидуально. Ожидаю очередную победу действующего чемпиона за счёт класса игроков».
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