«Атлетик» — «Барселона»: ставка Александра Мостового с коэффициентом 3.64 на матч Ла Лиги

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Испании «Атлетик» — «Барселона».



Ставка: ничья за 3.64.

«Атлетик» в минувшем сезоне выиграл Суперкубок Испании и стал финалистом сразу двух Кубков страны, которые были разыграны за несколько недель. Баски добыли 11 побед, при этом совсем не радовали феерической результативностью.



«Барселона» опустилась на третью позицию, уступив на финише парочке из Мадрида целых пять баллов. Уже традиционно сине-гранатовые отличились результативностью линии атаки, которая 85 раз поражала ворота противников, при этом главным снайпером стал Лионель Месси, который уже в Париже.



Бильбао в первой игре на выезде ничего не смог поделать с «Эльче», в отличии от каталонцев, которых переезд капитана мотивировал на результативную и, главное, содержательную игру.



Как бы ни было, привыкаем к такой «Барселоне». Смогут ли сегодняшние гости выиграть столько же трофеев, кто возьмёт на себя роль лидера и кто сможет заменить Лео – пока неясно.



От этой игры жду первого сюрприза, тем более, что баски могут собраться в нужный момент и в этом году уже обыгрывали «Барсу» в Суперкубке. Жду хорошего футбола и сделаю ставку на мирный исход».