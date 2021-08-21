«Арсенал» Тула — «Спартак»: прогноз Дмитрия Симонова на матч РПЛ

Журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 5-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Арсенал» Тула – «Спартак».



Ставка: победа «Спартака» за 1.75, ИТБ 1.5 гола «Спартака» за 1.82.

«В «Спартаке» жизнь налаживается. Информационный фон успокаивается после завершения телеграм-баттла Заремы и экс спортивного директора Попова и благодаря назначению нового пресс-секретаря, который эффективно выполняет свою работу с первых же дней. Победа над «Уралом» (1:0) в прошлом туре получилась нервной и некрасивой, но результат явно поднял настроение команде. Футболистам и толковому тренерскому штабу просто нужно спокойствие.

Если настроение будет рабочим, «Спартак» заиграет и начнёт регулярно побеждать в РПЛ, потому что по составу команда в числе сильнейших в России, даже с учётом текущих кадровых потерь (Промес, Мозес, возможный отъезд Жиго). Кстати, на пользу пойдёт проведение игры на выезде — в последних двух матчах болельщики оказывали давление и негативное влияние на игроков.



«Арсенал» в этом сезоне чудовищно действует в обороне — в четырёх матчах пропущено 10 мячей, ни одной игры на ноль. Спартаковская атака сможет разгуляться, несмотря на плохую форму Ларссона и Соболева. Думаю, свою роль сыграют Понсе и окрылённый возвращением в сборную России Бакаев.



Полагаю, «Спартак» одержит вторую победу подряд. Букмекеры дают щедрый коэффициент на победу гостей для такой игры. Можно попробовать сделать ставку и на тотал голов гостей».