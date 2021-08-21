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«Урал» — «Динамо»: прогноз Дмитрия Симонова на матч чемпионата России

«Урал» — «Динамо»: прогноз Дмитрия Симонова на матч чемпионата России
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Журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 5-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Урал» – «Динамо».

Ставка: «Урал» не проиграет за 1.84.

«Динамо» перехвалили на старте сезона, приписав едва ли не к претендентам на золото. На мой взгляд, рановато. Большое количество молодых игроков гарантирует перепады в игре, так получилось с «Ахматом» (1:2).

«Урал» пока выглядит одной из слабейших команд РПЛ. Экстренное назначение Игоря Шалимова не дало результата в матче со «Спартаком» (0:1), но у тренера было мало времени что-то поменять. На долгой дистанции я в тренера Шалимова не верю, но сейчас «Урал» вынужден будет встрепенуться. Наверняка хозяева выйдут на поле предельно заряженными на результат. Полагаю, клуб из Екатеринбурга наберёт дома очки».

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