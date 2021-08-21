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«Арсенал» — «Спартак»: где покажут, во сколько начало матча, какой канал

«Арсенал» — «Спартак»: где покажут, во сколько начало матча, какой канал
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21 августа состоится матч пятого тура чемпионата России «Арсенал» Тула — «Спартак». Начало игры — в 16:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Спартаку»: поставить на гостей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Успех «Арсенала» оценён экспертами в 4.90. А ставки на ничью принимаются за 3.75.

Букмекеры не уверены, что матч «Арсенал» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.91. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.54. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.85, на пенальти — за 2.30, на удаление — за 3.50.

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