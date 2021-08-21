«Атлетик» — «Барселона»: прогноз Констанина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетик» — «Барселона» во 2-м туре испанской Примеры сезона-2021/2022.



Ставка: тотал больше 8.5 углового за 1.80.

«Надо сказать, что «Барселона» пока сыровата на старте сезона, даже несмотря на крупную победу над «Ювентусом» и в первом туре над «Реалом Сосьедад». Видно, что «Барселона» без Месси находится в поисках своей игры. Понятно, что какие-то моменты удаются Депаю, какие-то — Де Йонгу. Но мне кажется, что до стабильной игры «Барселоны» ещё уйма работы и Рональд Куман это прекрасно понимает.



Очень сложно предугадать, какой будет «Барселона» против «Атлетика». Каким будет клуб из Бильбао — это понятно. Это одна и та же схема. Это будет энергозатратный футбол, очень плотный, очень тесный. Бильбао может постоянно висеть на ногах соперника и мешать играть.



Первый матч для «Атлетика» сложился так себе. С «Эльче» сыграли 0:0. Моментов было не очень много. И вот первая домашняя игра — и сразу с «Барселоной». Мы помним, как «Барса» разделывалась с Бильбао в финале Кубка Испании, выигрывая 4:0. Помним, как играли в финале Суперкубка, помним, как в чемпионате «Барса» мучилась.



Тем удивительней результаты, что команды гоняют верхи. В последних матчах меньше трёх не забивают друг другу. Когда-то эта серия должна прерваться. Играть на тотал или на чью-то победу я бы не рискнул.



Я бы сыграл угловые. Я посмотрел статистику первого матча и «Атлетика», и «Барселоны». В принципе угловых достаточно. Фланговые защитники активно бегут в атаку, соответственно, в этой игре должно быть много угловых».