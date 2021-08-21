«Торино» — «Аталанта»: где покажут, смотреть онлайн, какой канал

21 августа состоится матч первого тура чемпионата Италии «Торино» — «Аталанта». Начало игры — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение команде из Бергамо: поставить на гостей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.62. Успех «Торино» оценён экспертами в 5.20. А ставки на ничью принимаются за 4.30.



Букмекеры считают, что матч «Торино» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.41. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.64, на гол Алексея Миранчука — за 3.50, на пенальти — за 2.20.