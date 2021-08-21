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«Атлетик» — «Барселона»: прогноз Егора Титова на матч 2-го тура Ла Лиги

«Атлетик» — «Барселона»: прогноз Егора Титова на матч 2-го тура Ла Лиги
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Атлетик» Бильбао – «Барселона» во 2-м туре испанской Примеры сезона-2021/2022.

Ставка: победа «Барселоны» и тотал больше 2.5 гола за 2.88.

«Барселона» в первой официальной игре сезона показала очень яркий футбол. Честно говоря, не ожидал, что с такими потерями каталонцы выиграют у довольно приличного соперника, к которым можно отнести «Реал Сосьедад», 4:2. Брэйтуэйт отлично себя показал, забил два мяча. Его вроде бы собирались продавать, но сейчас он может пригодиться, тем более что травмирован Серхио Агуэро.

Я думаю, что на такой позитивной волне «Барселона» постарается продолжить и в Бильбао. Матч против «Атлетика» — всегда особенная история. Команды заряжены, баски всегда рады отнять очки у каталонцев. Будут настраиваться и сейчас. Но по составу сейчас они не выглядят очень уж интересно. В первом туре сыграли вничью с «Эльче» — 0:0. У команды есть проблемы в атаке.

Но здесь, на мой взгляд, «Барселона» будет играть от себя и сможет вскрыть оборону «Атлетика», после чего пойдёт уже открытый футбол, с обменом ударами. Класс исполнителей у «Барселоны» выше, и она должна забрать три очка. Поставил бы на ее победу через тотал больше 2.5 мяча. Уверен в ставке на 7 из 10».

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