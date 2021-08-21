«Атлетик» — «Барселона»: беспроигрышная ставка 1000 рублей к матчу Примеры
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Сегодня, 21 августа, в 23:00 по московскому времени начнётся матч 2-го тура испанской Примеры «Атлетик» — «Барселона». У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков!
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3. Получи беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу «Атлетик» — «Барселона».
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