«Локомотив» — «Краснодар»: ставка Александра Мостового с коэффициентом 3.74 на матч РПЛ

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Премьер-Лиги «Локомотив» — «Краснодар».
Ставка: ничья за 3.74.
«Локомотив» уверенно прошёл по турнирной дистанции минувшего первенства. Новый сезон железнодорожники начали поражением в матче за Суперкубок от действующего чемпиона.
После четырёх туров текущего первенства Премьер-Лиги красно-зелёные не знают поражений – по две победы и ничьи, которые принесли восемь очков и пятую строчку.
«Краснодар» провалил прошлый чемпионат, в котором не смог порадовать не только в Премьер-Лиге, но и подвёл в еврокубках. В текущем первенстве у «быков» пока две победы и шесть очков.
Я считаю, что этот матч достоин внимания. На мой взгляд, встречаются две равные команды с нестабильной игрой. Оба соперника и выигрывают, при этом часто пропускают и теряют моменты на ровном месте.
Моё мнение — в этом матче обе команды достойны победить, но стоит обратить внимание на ничейный исход, который может устроить всех. Рискну и поставлю на мирный итог».
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