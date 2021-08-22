«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 2-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: победа «МЮ» за 1.69.
«Саутгемптон» потерял летом и столпа обороны Вестергорда, и главную ударную силу Ингса, а должным образом заменить их до сих пор не смог. В игровом и физическом плане «святые» в первом туре были далеки от идеала – «Эвертон» Бенитеса грамотно их разложил и заслуженно победил.
«Ман Юнайтед» здорово выглядел в игре с «Лидсом» — команда хорошо двигалась, легко атаковала, Фернандеш оформил хет-трик из голов, а Погба – покер из голевых передач. Гринвуд впереди выглядел достойно, а тут ещё и Кавани должен добавиться…
В общем, если ничего сверхъестественного не произойдёт, гости должны брать здесь три очка».
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