«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 2-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: победа «МЮ» за 1.69.

«Саутгемптон» потерял летом и столпа обороны Вестергорда, и главную ударную силу Ингса, а должным образом заменить их до сих пор не смог. В игровом и физическом плане «святые» в первом туре были далеки от идеала – «Эвертон» Бенитеса грамотно их разложил и заслуженно победил.



«Ман Юнайтед» здорово выглядел в игре с «Лидсом» — команда хорошо двигалась, легко атаковала, Фернандеш оформил хет-трик из голов, а Погба – покер из голевых передач. Гринвуд впереди выглядел достойно, а тут ещё и Кавани должен добавиться…



В общем, если ничего сверхъестественного не произойдёт, гости должны брать здесь три очка».