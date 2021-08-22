«Арсенал» — «Челси»: бесплатная ставка 1000 рублей к матчу АПЛ
Поделиться
Сегодня, 22 августа, в матче 2-го тура АПЛ сыграют «Арсенал» и «Челси». Начало матча — в 18:30 мск. Ты можешь получить бесплатную ставку в размере 1000 рублей в Bettery!
Получить бонус — easy! Выполни два простых условия:
— скачай приложение Bettery;
— зарегистрируйся.
После завершения всех процедур Bettery подарит тебе бесплатную ставку 1000 рублей. Выигрывать — easy!
Комментарии
- 22 августа 2021
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 21 августа 2021
-
22:33
-
19:00
-
18:45
-
18:15
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
Партнерский контент