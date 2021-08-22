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«Арсенал» — «Челси»: бесплатная ставка 1000 рублей к матчу АПЛ

«Арсенал» — «Челси»: бесплатная ставка 1000 рублей к матчу АПЛ
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Сегодня, 22 августа, в матче 2-го тура АПЛ сыграют «Арсенал» и «Челси». Начало матча — в 18:30 мск. Ты можешь получить бесплатную ставку в размере 1000 рублей в Bettery!

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