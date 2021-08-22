«Локомотив» — «Краснодар»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата России по футболу

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч 5-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Краснодар».
Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.92, победа «Краснодара» за 2.92.
«Локомотив», на мой взгляд, стал немножко слабее в сравнении с прошлым сезоном. Ушли Чорлука, Крыховяк, Мухин. Это были ключевые футболисты, что сказывается на действиях в обороне и на том, как строятся атаки «Локомотива». Сейчас защитники меньше помогают атаке, нет такого мотора, каким был Крыховяк.
У «Краснодара» большие проблемы в обороне — у кого-то была травма, кто-то был дисквалифицирован. В последнем матче вообще играли два молодых футболиста. Думаю, что голы будут.
«Локомотив» свой гол забьёт, неплохо действует Смолов. Когда есть моменты, то его класса и мастерства хватает на то, чтобы отдать пас или забить гол. Думаю, что один гол «Локомотив» точно забьёт. А вот «Краснодар» забьёт больше, чем один гол. Атака у команды очень хорошая, она играет раскрепощённо, люди бегут. В Санкт-Петербурге они смогли забить два гола, не меньше они забьют и в Черкизове.
Мой первый прогноз — тотал больше 2.5, второй прогноз – победа «Краснодара». «Краснодар» на старте сезона недобрал очков, поэтому удача должна быть на его стороне в этом матче».
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