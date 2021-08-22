«Арсенал» — «Челси»: прогноз Тимура Журавеля на матч 2-го тура АПЛ

Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч 2-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Арсенал» — «Челси».
Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 2.63, победа «Челси» за 2.83.
«Сложно представить более однозначный матч. Вроде бы дерби — и должна быть какая-то непредсказуемость, но «Арсенал» вступает в чемпионат с недобором футболистов — Бен Уайт не может решить все проблемы в обороне. Состав разбалансированный, игру Артета так и не построил.
В прошлом сезоне «Арсенал» превратился в середняка и остался в еврокубках. По поражению от «Брентфорда» в первом туре кажется, что «Арсенал» ещё слабее, чем в прошлом сезоне. Может быть, они наберут, но сейчас «Челси» значительно сильнее.
У «Челси» воодушевление, что у них есть такой звёздный центральный нападающий, как Лукаку. Правда, не факт, что он будет играть, но и без него «Челси» представляет собой абсолютную машину — это главный фаворит этого чемпионата.
Чистая победа «Челси» стоит слишком дёшево, поэтому я предлагаю взять «Челси» с форой (-1.5) или сухую победу «Челси». Не думаю, что этот «Арсенал» сможет этому «Челси» забить. «Челси» не привык пропускать от таких середнячков. Выбирайте одну из двух ставок, а может, поставьте сразу две».
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