«Арсенал» — «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии в Лондоне

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 2-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Арсенал» — «Челси».



Ставка: победа «Челси» за 1.84, ИТБ 1.5 гола «Челси» за 1.94.

«Эти две команды трижды встречались за последний год, трижды фаворитом матчей был «Челси», но побеждал «Арсенал». Так что эту пару можно признать самой непредсказуемой в Англии.



Тем не менее «Челси» снова фаворит, и на «Арсенал» ставить как-то совсем не хочется. Удручающее впечатление команда оставила в первом туре. Сезон только начинается, но у команды ворох проблем. Практически ни одного момента не создал «Арсенал» в матче с дебютантом АПЛ «Брентфордом», заслуженно проиграл. Похоже, что снова не будет Обамеянга и Ляказетта, а кто-то из них вообще может скоро покинуть Лондон и перебраться в «Барселону».



А вот у «Челси» всё радужно, команда хорошо выглядит на старте сезона, хорошо движется и создаёт много моментов. Без проблем команда переиграла «Кристал Пэлас» в первом туре. Скорее всего, она будет прогрессировать. Пока не видно, в каком месте у «Челси» будут проблемы.



Поэтому здесь два простых варианта: победа «Челси» и индивидуальный тотал «Челси» больше 1.5».