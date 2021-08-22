«Арсенал» — «Челси»: прогноз Эдуарда Мора на лондонское дерби в АПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Арсенал» – «Челси».



Ставка: победа «Челси»за 1.84, гол Лукаку за 2.00.

«Безусловно, главная игра тура, лондонское дерби. Ещё недавно команды были по силам примерно равны. Но в последнее время всё изменилось: сейчас «Челси» – это победитель Лиги чемпионов, претендент на чемпионство в АПЛ.



А вот «Арсенал» свои позиции сдал. В клубе невнятная трансферная политика. «Канониры» начали сезон с поражения «Брентфорду» 0:2, сыграли неубедительно (я бы даже сказал, что сыграли плохо). Я не удивлюсь, если главный тренер Артета не доработает сезон до конца (скорее всего, даже до нового года).



А у «Челси» всё в порядке. По сравнению с концом прошлого сезона синие стали только сильнее. Никто из лидеров не покинул клуб, при этом добавился Ромелу Лукаку, один из лучших нападающих в мире. Думаю, мотивация бельгийца будет огромной.



Не вижу никаких шансов для хозяев. Не понимаю, за счёт чего «Челси» может не обыграть «Арсенал». Поэтому победа «Челси» – моя первая ставка. Второй выбор – это гол Ромелу Лукаку».