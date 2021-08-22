«Бавария» — «Кёльн»: прогноз Дмитрия Симонова на матч чемпионата Германии

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 2-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 «Бавария» — «Кёльн».



Ставка: победа «Баварии» и обе забьют за 2.05.

«Бавария» проводила матч за Суперкубок Германии на выходных и может потерять концентрацию. Мюнхенцы очень много позволили соперникам в первых двух официальных играх. «Кёльн» же начал сезон с бодрой победы над «Гертой» 3:1. Похоже, команда будет играть активно и агрессивно и у неё есть все шансы забить «Баварии».

Но мюнхенцы вряд ли потеряют очки второй тур подряд, давать соперникам фору в августе ни к чему. Потому напрашивается ставка на победу «Баварии» при условии, что обе команды забьют. Коэффициент превышает двойку».