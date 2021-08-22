«Рома» — «Фиорентина»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Италии

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Рома» — «Фиорентина».



Ставка: победа «Ромы» за 1.75.

«Рома» теперь будет работать с особенным специалистом, который в Италии выигрывал всё с «Интером». С Моуринью «Рома» рассчитывает на серьёзные успехи, так как прошлый сезон хорошим не получился. С Фонсекой команда во втором круге провалилась, систематически теряла очки с конкурентами и фаворитами. Было принято решение с Фонсекой расстаться, потому что успехов команда не добилась.



Что касается Моуринью и его амбиций, то он претендует на победу в любом турнире, где участвует его команда. Трансферы сделаны достойные — Руй Патрисиу очень сильный вратарь, приобрели в атаку Тэмми Абрахама за большие деньги. Эльдор Шомуродов — тоже усиление в атаке, куплен за приличные деньги. Он уже знает чемпионат Италии и в состоянии выйти на более высокий уровень. Он может играть в атаке на нескольких позициях, «Рому» ждёт очень интересный сезон.



Что касается «Фиорентины», то из года в год она не прогрессирует, а деградирует. Летом договорились с Рино Гаттузо, но расторгли контракт уже через три недели после его подписания. После этого уже пригласили Итальяно, поэтому мы понимаем, что творится в «Фиорентине» все эти годы. Это одна из нескольких историй, которая характеризует состояние некогда именитой команды.



Винченцо Итальяно — сильный тренер, который неплохо поработал со «Специей». В прошлом сезоне его команда играла агрессивно, прессинговала, преподносила периодически сенсации. Серьёзно усилить команду не удалось, есть только потери. Непонятно, почему не продлили контракт с Рибери, команда не усилилась. Уйдёт Влахович, ушли Песселья и Чеккерини — не очень понятно, на что «Фиорентине» рассчитывать и чего она может добиться. Да, приобрели хорошего исполнителя Николаса Гонсалеса, который может играть на многих позициях в атаке. Но если говорить в целом, то «Фиорентина» в тяжёлом положении.



Я думаю, что «Рома» дома должна стартовать в чемпионате с победы. На это дают хороший коэффициент 1.75».