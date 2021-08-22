«Локомотив» — «Краснодар»: где покажут, во сколько начало матча, какой канал

22 августа состоится матч 5-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Краснодар». Начало встречи — в 16:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».



Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество хозяевам. Поставить на победу «Локомотива» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех «Краснодара» оценён букмекерами коэффициентом 3.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.72.



Букмекеры уверены, что матч чемпионата России «Локомотив» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.93, на тотал меньше 2.5 гола дают 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.