«Арсенал» — «Челси»: где смотреть онлайн, прямой эфир матча АПЛ

22 августа состоится матч 2-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Челси». Начало игры — в 18:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».

Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех «Арсенала» оценён букмекерами коэффициентом 4.82. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.75.



Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.61. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.00.