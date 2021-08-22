«Арсенал» — «Челси»: где смотреть онлайн, прямой эфир матча АПЛ
Поделиться
22 августа состоится матч 2-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Челси». Начало игры — в 18:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех «Арсенала» оценён букмекерами коэффициентом 4.82. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.75.
Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.61. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.00.
Комментарии
- 22 августа 2021
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 21 августа 2021
-
22:33
-
19:00
-
18:45
-
18:15
-
17:30
-
17:00
-
16:30
Партнерский контент