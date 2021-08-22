«Локомотив» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России по футболу

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» Москва – «Краснодар» в 5-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 2.09.

«Пожалуй, самая интересная встреча тура. Гжегож Крыховяк вроде бы возвращается к себе домой, но уже в футболке другого клуба и, возможно, с капитанской повязкой. В предыдущем матче Крыховяк уже стал капитаном «Краснодара».



У «Краснодара» были проблемы с кадровым наполнением заявки. Там многие футболисты оказались вне игры по причинам, которые знают только в «Краснодаре». Но это не помешало команде выиграть у «Арсенала» (3:2). В очередной раз мы убедились, что у краснодарцев очень серьёзный дисбаланс в игре. В атаке — лихо, с моментами, интересно. В обороне — просто полный хаос. Концовочка с «Арсеналом» получилась очень нервной.



«Краснодар» играет сам, даёт играть сопернику. «Локомотив» может этим воспользоваться. Он с «Зенитом» попробовал вариант, как играть от соперника. Несколько раз удалось убежать в контратаку. Не забываем, что в прошлом сезоне было крупное поражение 0:5 в Краснодаре, Николич наверняка все это в голове держит.



Думаю, что можно было бы попробовать вариант «обе забьют» за 1.66. Да и можно пойти дальше — «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча» за 2.09. Мы видим, что «Краснодар» играет очень результативно в этом сезоне, если не брать в расчёт игру с «Химками». Почему бы и этой игре не получиться результативной?!»