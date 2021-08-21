«Локомотив» — «Краснодар»: прогноз Евгения Ловчева на матч РПЛ

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 5-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Краснодар».



Ставка: победа «Локомотива» за 2.49, обе забьют за 1.65.

«Я думаю, что «Краснодар» заставит «Локомотив» забивать. Потому что «быки» — атакующая команда. Она создаёт много моментов. Но у неё нет порядка в обороне.



Зато в игре «Локомотива» с «Зенитом» я вообще увидел, что москвичи — единственная команда, которая может на равных сыграть с петербуржцами. Выздоровел Зе Луиш. Его пара со Смоловым — это довольно-таки разнообразная, очень активная и результативная пара.



Да, в «Краснодаре» будет Крыховяк. Он будет стараться. Потому что посчитает, что от него избавились. Но мне думается, что «Локомотив» на своём поле победит».