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«Удинезе» — «Ювентус»: прогноз Дениса Наливайко на матч чемпионата Италии

«Удинезе» — «Ювентус»: прогноз Дениса Наливайко на матч чемпионата Италии
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Комментатор Денис Наливайко дал прогноз на матч 1-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Удинезе» — «Ювентус».

Ставка: победа «Ювентуса» и тотал меньше 3.5 гола за 2.32.

«Хочется поставить на «Ювентус» Аллегри и его большое возвращение, но коэффициент довольно маленький. В такие моменты ты пытаешься найти что-то сбалансированное, чтобы был вернячок с неплохим коэффициентом. Мне кажется, что я такую линию нашёл — победа «Ювентуса» и тотал меньше 3.5 гола.

Команда «Удинезе» традиционно здорово играет в обороне, она очень здорово умеет позиционно обороняться, вставать у своей штрафной и не позволять играть в комбинационный футбол. Не совсем понятно, что такое этот обновлённый «Ювентус» Макса Аллегри, а «Удинезе» — очень неудобный соперник.

«Ювентусу» всё же удастся забить, так как исполнительское мастерство решает, поэтому победа туринцев и тотал меньше».

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