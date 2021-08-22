«Леванте» — «Реал»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 2-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Леванте» — «Реал Мадрид».



Ставка: «Реал» не проиграет во втором тайме при тотале больше 1.5 гола за 2.19.

«Обе команды мне понравились по матчам первого тура. «Леванте» играл с «Кадисом», заслуживал победы, но в итоге пропустил гол на 97-й минуте, упустив победу. Что касается «Реала», то после невнятного первого тайма команда расцвела и забила четыре гола, показав, что атакующие футболисты способны решать задачи. Тем не менее игра будет тяжёлой для «Реала», потому что «Леванте» в Валенсии играет традиционно хорошо. За последние шесть матчей «Леванте» трижды выигрывал у мадридцев.



«Леванте» умеет давать бой «Реалу», команда подошла к сезону в оптимальной форме. Я бы поставил здесь на голы, учитывая атакующий стиль игры «Леванте» и высокое мастерство в завершающей стадии футболистов «Реала». Я бы поставил на результативность, особенно во втором тайме. Лучше всего здесь взять тотал больше по итогам второго тайма.



В прошлом сезоне было много выездных матчей у «Реала», когда после перерыва он прибавлял. Я поставлю на то, что «Реал» не проиграет во втором тайме и тотал будет больше 1.5 с коэффициентом 2.19 – вряд ли во втором тайме забьёт только «Леванте».