«Рома» — «Фиорентина»: прогноз Максима Калиниченко на матч Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Рома» – «Фиорентина».
Ставка: победа «Ромы» за 1.78.
«В первом туре итальянского чемпионата нас ждёт интересное противостояние – «Рома» сыграет с «Фиорентиной». Римляне сейчас являются очень перспективной командой, которая стремится занять самые верхние места в лиге. Римляне с приходом Моуринью только усиляются. Так что цели у этого клуба самые высокие.
«Фиорентина» тоже интригует на старте нового сезона Серии А. Клуб не так давно тоже сменил тренера, в предсезонке он часто побеждал с большим счётом. Правда, Саша Кокорин пока так и не заиграл в стане «фиалок». Но, возможно, он проснётся всё-таки в этом сезоне.
Пока Кокорин набирает форму в «Фиорентине», в «Роме» уже вовсю блещет другой экс-форвард клуба РПЛ — Эльдор Шомуродов. Форвард забивал чуть ли не в каждой товарищеской игре за римлян. Думаю, атакующая линия у «Ромы» сейчас одна из сильнейших в чемпионате.
В общем, встречаются две интересные команды, за которыми хочется наблюдать в новом сезоне. Но «Рома», конечно, стала важной шахматной фигурой на доске клубов Серии А. Думаю, команда Моуринью мощно начнёт новый сезон. Моя ставка здесь – победа «Ромы».
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