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«Химки» — «Рубин»: где покажут, смотреть онлайн, какой канал

«Химки» — «Рубин»: где покажут, смотреть онлайн, какой канал
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22 августа состоится матч 5-го тура чемпионата России «Химки» — «Рубин». Начало встречи — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество гостям. Поставить на победу «Рубина» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.63. Успех «Химок» оценён букмекерами коэффициентом 3.13. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.25.

Букмекеры уверены, что матч чемпионата России «Химки» — «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 2.26, на тотал меньше 2.5 гола дают 1.71. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

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