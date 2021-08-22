«Бавария» — «Кёльн»: прогноз Романа Нагучева на матч Бундеслиги

Комментатор Роман Нагучев дал прогноз на матч 2-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 «Бавария» — «Кёльн».



Ставка: «Бавария» забьёт более 2.5 голов за 1.50.

«Бавария» показала, что к нынешнему сезону она вполне готова. Матч с «Боруссией Дортмунд» за Суперкубок Германии доказал, что Левандовски находится в хорошей форме.



В то же время «Кёльн» — это большая загадка. Но концовка прошлого сезона намекнула на то, что команда готовится играть более собранно.



Однако это точно не касается гостевых матчей. «Кёльн» традиционно уступает на выезде. Предположу, что это произойдёт и в ближайшей игре. Поэтому я бы взял ИТБ1 (2.5 гола). Жду как минимум трёх мячей от чемпиона Германии на своём поле. Соперник подходящий».