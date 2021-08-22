«Леванте» — «Реал Мадрид»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Леванте» — «Реал Мадрид» во 2-м туре испанской Примеры сезона-2021/2022.



Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 гола за 1.90.

«Где должны быть голы и туда, и сюда, это в матче в Валенсией. Как правило, матчи между «Леванте» и «Реалом» получаются яркими и насыщенными. В прошлом сезоне «Леванте» обыграл «Реал» на выезде — 2:1. Раннее удаление Эдера Милитао было. То поражение поколебало уверенность «Реала» в собственных силах. До этого он выдал потрясающую серию. По итогу «Реал» чемпионом не стал, Зидан ушёл.



Анчелотти начал в «Реале» за здравие — победили «Алавес» 4:1. Но по первому тайму у «Реала» были колоссальные проблемы — не держался мяч, плохо он выходил из обороны. «Алавес» смотрелся куда убедительнее. Но класс есть класс. Азар, Бензема, Бэйл, да и другие футболисты продемонстрировали этот класс во втором тайме.



«Леванте» не удержал минимальное преимущество в игре с «Кадисом» — 1:1. Но сейчас игра дома. «Леванте» этот «Реал» не боится, да и чего его бояться с таким видоизменённым центром обороны. Думаю, что голы здесь быть должны.



«Обе забьют» за 1.66. Можно было бы попробовать. Но можно и дальше пойти — «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча» за 1.90. Весьма любопытный вариант. Сверхнадёжной оборону «Реала» не назовёшь, хотя Куртуа провёл 100 матчей, подписал новый контракт. Но моменты у его ворот, я уверен, будут. Вопрос реализации».