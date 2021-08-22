Андрей Рублёв — Александр Зверев: прогноз Надежды Петровой на финал турнира в Цинциннати

Экс третья ракетка мира Надежда Петрова дала прогноз на матч турнира в Цинциннати Андрей Рублёв — Александр Зверев.
Ставка: победа Рублёва за 3.40.
«В финале турнира АТР в Цинциннати будет интересная борьба между россиянином Андреем Рублёвым и Александром Зверевым, представляющим Германию. Оба соперника находятся в первой десятке рейтинга и имеют примерно равные шансы на успех.
Рублев прошёл в полуфинале вторую ракетку мира — Даниила Медведева, проиграв первый сет 2:6. Однако смог собраться и выдал отличную игру во втором отрезке (6:3), а затем подтвердил превосходство и в третьем (6:3). Как итог — победа и выход в финал.
Зверев сейчас находится на пятой строчке в рейтинге АТР, опережая на две позиции своего нынешнего конкурента. Полуфинал для него сложился весьма непросто — он встретился с третьей ракеткой мира Стефаносом Циципасом. Выиграв первый сет (6:4), Александр уступил во втором (3:6), и лишь тай-брейк решил судьбу путёвки в финал в его пользу (7:4).
Оба теннисиста находятся в хорошей форме и смотрелись отлично на протяжении турнира. Александр Зверев, на мой взгляд, потратил больше сил в полуфинале. Я считаю, что матч пройдёт в напряжённой атмосфере и всё решит выносливость спортсменов. Практически не сомневаюсь, что россиянин сможет забрать титул».
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