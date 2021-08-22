Рублёв — Зверев: прогноз Владимира Чаплыгина на финальный матч турнира в Цинциннати

Профессиональный спортивный аналитик Владимир Чаплыгин дал прогноз на финальный матч мужского «Мастерса» в Цинциннати Андрей Рублёв — Александр Зверев.
Ставка: победа Зверева по эйсам с форой (-5.5) за 1.90.
«По традиции начинаем с анализа среднестатистических показателей теннисистов. Берём матчи за последний год, проведённые на открытом харде. Александр Зверев в среднем за гейм делает 0,89 эйса, а от своих соперников пропускает 0,4. Андрей Рублёв в среднем за гейм выполняет 0,69 эйса, а от соперников получает 0,6 эйса за гейм. Как видите, у немецкого спортсмена есть ощутимое преимущество как в игре на своей подаче, так и на приёме. Думаю, именно эти компоненты позволят пробить фору в (-5.5) эйса.
Что нам говорит история личных встреч? Между собой теннисисты за свою карьеру играли пять раз. Нас интересуют только три поединка, которые проходили на открытом харде. В 2017 году по итогам двух сетов в Пекине Зверев оказался впереди по эйсам со счётом 9-0. В 2019 году в Шанхае вновь матч длился два эйса, на этот раз счёт был 17-4 в пользу немца. Наконец в январе 2020 года на Australian Open Зверев в трёх сетах обошёл Рублёва по эйсам 11-5».
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