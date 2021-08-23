«Локомотив» — «Краснодар»: результат матча РПЛ, какой счёт, как сыграли, кто победил

«Локомотив» обыграл «Краснодар» в пятом туре чемпионата России. Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На 7-й минуте счёт открыл нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов. Результативную передачу отдал форвард железнодорожников Рифат Жемалетдинов. На 33-й минуте эта связка сыграла вновь — Жемалетдинов отдал, Смолов забил. На 71-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба сократил отставание до одного гола, но полноценно переломить ход игры «быкам» не удалось.
Ставки на победу «Локомотива» принимались с коэффициентом 2.65: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2650 рублей. Успех «Краснодара» оценивался в 2.95, ничья — в 3.60.
Тотал больше 2.5 гола шёл за 1.76, обе забьют — за 1.60, гол в каждом тайме — за 1.70. На точный счёт 2:1 в пользу москвичей давали 10.0.
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