«Рома» — «Фиорентина»: результат матча Серии А, какой счёт, как сыграли, кто победил

В матче 1-го тура итальянской Серии А «Рома» обыграла «Фиорентину». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 3:1.



На 17-й минуте вратарь «фиалок» Бартломей Дронговский получил красную карточку за фол последней надежды. Спустя девять минут Генрих Мхитарян забил после паса Тэмми Абрахама. Генрих получил мяч в районе 11-метровой отметки и вколотил его в рамку.



В начале второго тайма судья уравнял составы — Николо Дзаньоло получил вторую жёлтую карточку. На 60-й минуте Никола Миленкович сравнял счёт. Эрик Пульгар с фланга навесил во вратарскую, Миленкович принял мяч и вторым касанием вколотил его в ворота.



На 65-й минуте Жордан Верету вывел «Рому» вперёд. Абрахам вдоль ворот прострелил, и на дальней штанге с угла вратарской Верету вколотил мяч в рамку. На 79-й минуте Верету оформил дубль, пробив в нижний угол из пределов штрафной — на этот удар его вертикальным пасом из глубины вывел Эльдор Шомуродов.



Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин остался в запасе.

Ставки на победу «Ромы» принимались с коэффициентом 1.72: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1720 рублей. Ничья оценивалась в 4.25, успех «Фиорентины» — в 5.30.

Тотал больше 2.5 гола шёл за 1.65, а тотал меньше 3.5 гола — за 2.59. На «обе забьют» давали 1.69, на гол в каждом тайме — 1.65, на удаление — 3.50. Точный счёт 3:1 в пользу римлян был доступен за 15.0.