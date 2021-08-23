«Сампдория» — «Милан»: ставка Максима Калиниченко на матч Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч итальянской Серии А «Сампдория» – «Милан».
Ставка: победа «Милана» за 1.96.
«Милан» — почти что единственный топ-клуб в Италии, который не претерпел больших изменений этим летом. Почти весь основной состав игроков остался тем же, за исключением ухода Доннаруммы. Стефано Пиоли все еще стоит у руля миланцев. Так что я ожидаю, что клуб, как минимум, будет снова бороться за самые высокие места в Серии А.
В прошлом сезоне миланцы проиграли борьбу своему соседу по городу – «Интеру». Тогда еще команда Конте во второй половине сезона набрала сумасшедший ход и досрочно выиграла в чемпионате. Однако сейчас «Интер» растерял все свои основные козыри, так что дорога к Скудетто для «Милана» открыта.
О «Сампдории» же сказать особо нечего – это крепкий середняк итальянского чемпионата, с которым часто бывает трудно играть. Этим летом клуб провел всего три встречи, включая матч в Кубке Италии. Во всех играх «Сампдория» победила, однако это не дает ей большого преимущества над «Миланом». Команда Пиоли все-таки больше матчей провела в рамках предсезонки и встречалась за это время с более сильными соперниками.
В общем, думаю, этот матч неожиданностей нам не преподнесет. Миланцы наберут три очка и сразу же вступят в борьбу за первое место. Моя ставка на эту игру – победа «Милана», — сказал Калиниченко.
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