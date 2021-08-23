«Вест Хэм» — «Лестер»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 2-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Вест Хэм» — «Лестер».



Ставка: обе забьют за 1.65.



«В прошлом сезоне «Вест Хэм» обыграл «Лестер» дважды с общим счетом 6:2, задавив «лис» своей мощью. Именно так «молотобойцы» сыграли и в матче первого тура с «Ньюкаслом», где, уступая после первого тайма, они основательно прижали «сорок», забили трижды и одержали заслуженную волевую победу.



Пройдет ли тот же трюк и с «Лестером»? Не факт. Команда Брендана Роджерса хорошо смотрится на старте сезона. И «Сити» на Суперкубок обыграла, и «волков» в первом туре. Она хороша физически и много создает впереди. После потерь мяча, правда, пока случаются провалы, и ими выгрызающие вторые мячи в центре поля «молотобойцы» должны будут пользоваться», — сказал Петросьян.