«Вест Хэм» — «Лестер»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 2-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Вест Хэм» — «Лестер».
Ставка: обе забьют за 1.65.
«В прошлом сезоне «Вест Хэм» обыграл «Лестер» дважды с общим счетом 6:2, задавив «лис» своей мощью. Именно так «молотобойцы» сыграли и в матче первого тура с «Ньюкаслом», где, уступая после первого тайма, они основательно прижали «сорок», забили трижды и одержали заслуженную волевую победу.
Пройдет ли тот же трюк и с «Лестером»? Не факт. Команда Брендана Роджерса хорошо смотрится на старте сезона. И «Сити» на Суперкубок обыграла, и «волков» в первом туре. Она хороша физически и много создает впереди. После потерь мяча, правда, пока случаются провалы, и ими выгрызающие вторые мячи в центре поля «молотобойцы» должны будут пользоваться», — сказал Петросьян.
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