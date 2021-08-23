«Осасуна» — «Сельта»: прогноз Александра Вишневского на матч 2-го тура Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 2-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Осасуна» — «Сельта».



Ставка: «Сельта» не проиграет и ТБ 1.5 за 2.12.



«Сельта» достойно билась в первом туре против «Атлетико» (1:2) и имела отличный шанс сделать счет 2:2. У галисийцев остается большой крен в пользу атаки, так что от матчей «Сельты» логично ждать повышенного количества забитых мячей. Группа атаки в составе Яго Аспаса, Нолито, Санти Мины, Браиса Мендеса, Дениса Суареса очень хороша, но обратной стороной медали оказывается слишком большой объем работы для опорника Тапии и четверки защитников.



«Осасуна» же в первом туре не слишком впечатлила в домашней игре с «Эспаньолом» (0:0). «Сельте» пора набирать очки, по общему командному уровню она выше «Осасуны». Я поставлю с коэффициентом 2,12 на то, что «Сельта» в Памплоне не проиграет при тотале больше 1,5 гола. Наваррцам пора забивать, так что логично ждать от них более решительной игры, чем в первом туре. Думаю, что тут будет 1:1 или 2:1 в пользу «Сельты».



Также тут перспективно смотрится ставка на «обе забьют» за 1,91. Думаю, игра будет достаточно открытой и есть все шансы увидеть голы в ворота обеих команд», — сказал Вишневский.