«Хетафе» — «Севилья»: прогноз Александра Вишневского на встречу 2-го тура Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 2-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Хетафе» — «Севилья».



Ставка: «Севилья» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.61.



«Хетафе» как был, так и остаётся крайне плох в атаке. В прошлом сезоне синенькие забили меньше всех в чемпионате — лишь 28 голов. А в дебютном матче нового сезона «Хетафе» не смог забить в ворота «Валенсии» даже при удалении центрального защитника «Валенсии» на третьей минуте игры!



«Севилья» Хулена Лопетеги — тоже низовая команда. В прошлом сезоне «Севилья» пропустила лишь 33 гола (меньше всех после «Атлетико» и мадридского «Реала»), а по забитым мячам (53) не вошла в шестёрку лучших. Так что вряд ли стоит ждать бури голов от матча «Хетафе» — «Севилья». К слову, четыре последних очных матча закончились четырьмя сухими победам «Севильи» — 3:0 и 1:0 в прошлом сезоне, 3:0 и 2:0 в позапрошлом.



В этот раз у «Севильи» есть проблемы в атаке — положительные тесты на коронавирус у Ракитича, Сусо и Оливера Торреса, плюс травма Окампоса. Но их всех не было и в первом туре, когда «Севилья» выиграла у «Райо Вальекано» со счётом 3:0.



Поставлю в этом матче на то, что «Севилья» не проиграет при тотале меньше 3.5 мяча», — сказал Вишневский.